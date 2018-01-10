В Хабаровском крае сторож зашёл к соседу зарядить телефон и нашёл труп
В селе Литовка Хабаровского края сторож убил своего коллегу. Трагедия произошла 31 декабря. Одному из мужчин не понравилось, что другой готовил еду грязными руками.
Главной причиной преступления стало злоупотребление алкоголем. Труп обнаружил сторож с другой пасеки, которая находится неподалеку. Он зашел, чтобы зарядить мобильный. Рядом он обнаружил коллегу убитого с ружьем в руке, который был в нетрезвом состоянии. Зашедший сторож отобрал у подозреваемого ружье и сообщил об убийстве. Мертвый находился в сторожке неделю.
Предполагаемый убийца сообщил, что у него с коллегой произошел конфликт 31 декабря из-за грязных рук, которыми он хотел приготовить еду. Выстрел из ружья пришелся в грудь, что стало причиной гибели. Затем из-за страха он не стал сообщать о происшедшем в правоохранительные органы.
Главной причиной преступления стало злоупотребление алкоголем. Труп обнаружил сторож с другой пасеки, которая находится неподалеку. Он зашел, чтобы зарядить мобильный. Рядом он обнаружил коллегу убитого с ружьем в руке, который был в нетрезвом состоянии. Зашедший сторож отобрал у подозреваемого ружье и сообщил об убийстве. Мертвый находился в сторожке неделю.
Предполагаемый убийца сообщил, что у него с коллегой произошел конфликт 31 декабря из-за грязных рук, которыми он хотел приготовить еду. Выстрел из ружья пришелся в грудь, что стало причиной гибели. Затем из-за страха он не стал сообщать о происшедшем в правоохранительные органы.
Автор: Соколов Вячеслав