Очевидцы: В Санкт-Петербурге мужчина с пистолетом напал на сотрудников магазина "Семья"
9 января, в 20:20, в Санкт-Петербурге мужчина, вооруженный пистолетом, напал на сотрудников магазина «Семья». Сведения об инциденте, произошедшем на Звездной улице, в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» разместили очевидцы.
Сообщается, пьяный мужчина зашел в круглосуточный магазин, приставил пистолет к виску одного из сотрудников и обещал перестрелять всех граждан, находящихся внутри. Полицейские оперативно прибыли к месту происшествия, но злоумышленнику удалось укрыться во дворах. На данный момент о ходе расследования и поимке мужчины ничего неизвестно.
Ранее в Северной столице мужчина ограбил магазин.
Сообщается, пьяный мужчина зашел в круглосуточный магазин, приставил пистолет к виску одного из сотрудников и обещал перестрелять всех граждан, находящихся внутри. Полицейские оперативно прибыли к месту происшествия, но злоумышленнику удалось укрыться во дворах. На данный момент о ходе расследования и поимке мужчины ничего неизвестно.
Ранее в Северной столице мужчина ограбил магазин.
Автор: Джанабилова Татьяна П