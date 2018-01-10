В Уфе ВАЗ-2112 залетел под грузовик МАН
В Уфе во вторник, 9 января, произошло ДТП, участниками которого стали грузовик и легковушка. Сообщается, что на улице Невского ВАЗ-2112 влетел под МАН. Сведениями поделились сотрудники городской Госавтоинспекции.
Аварию спровоцировал 25-летний водитель, пребывающий за рулем отечественной легковушки. В результате инцидента пострадали двое пассажиров, находящихся в ВАЗе.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции и бригада медиков. После осмотра 79-летнего мужчины и 24-летней девушки было принято решение о госпитализации. Об их состоянии здоровья ничего не сообщается.
По факту аварии уже проводится проверка, в рамках которой специалисты устанавливают все подробности, а также обстоятельства случившегося.
Аварию спровоцировал 25-летний водитель, пребывающий за рулем отечественной легковушки. В результате инцидента пострадали двое пассажиров, находящихся в ВАЗе.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции и бригада медиков. После осмотра 79-летнего мужчины и 24-летней девушки было принято решение о госпитализации. Об их состоянии здоровья ничего не сообщается.
По факту аварии уже проводится проверка, в рамках которой специалисты устанавливают все подробности, а также обстоятельства случившегося.
Автор: Валерия Орлова