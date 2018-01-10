В Ленинградской области по «горячим» следам раскрыт разбой в микрофинансовой фирме
В Ленобласти правоохранители раскрыли дело о разбое в микрофинансовой фирме. Накануне работники полиции Бокситогорска произвели оперативное задержание гражданина, который совершил нападение на сотрудницу организации и похитившего денежные средства.
Инцидент случился 9 января приблизительно в 11:20. Установлено, что 22-летний нетрудоустроенный гражданин использовал шапку с прорезями для сокрытия лица и прибыл в микрофинансовую организацию по улице Павлова. Под угрозой расправы женщина-менеджер была вынуждена передать злоумышленнику 9,4 тысячи рублей и банковскую карту.
По итогам проведенных розыскных мероприятий, наряд полиции задержал грабителя, ориентируясь написание на приметы, указанные потерпевшей. Открыто уголовное дело по факту наличия признаков преступления, описанного как разбой. Подозреваемого задержали.
Инцидент случился 9 января приблизительно в 11:20. Установлено, что 22-летний нетрудоустроенный гражданин использовал шапку с прорезями для сокрытия лица и прибыл в микрофинансовую организацию по улице Павлова. Под угрозой расправы женщина-менеджер была вынуждена передать злоумышленнику 9,4 тысячи рублей и банковскую карту.
По итогам проведенных розыскных мероприятий, наряд полиции задержал грабителя, ориентируясь написание на приметы, указанные потерпевшей. Открыто уголовное дело по факту наличия признаков преступления, описанного как разбой. Подозреваемого задержали.
Автор: Валерий Антонов