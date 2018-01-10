В Калужской области расследуются два уголовных дела о причинении тяжкого вреда здоровью
В Калужской области расследуются два уголовных дела о намеренном причинении тяжкого вреда здоровью. Информация появилась на официальном сайте ОМВД РФ.
Сообщается, в Обнинске между двумя мужчинами, проживающими в общежитии, возник конфликт. Сосед подошел к оппоненту, лежавшему на диване, и нанес ему сильный удар ножом в область грудной клетки. Пострадавший находится в медучреждении. Подозреваемый, ранее проходивший по другому уголовному делу, задержан до выяснения обстоятельств.
Второе преступление совершено в Хвастовичском районе. Из-за ссоры подозреваемый 1968 года рождения взял охотничье ружье и произвел выстрелил в сторону обидчика. Пострадавший доставлен в отделение хирургии.
Сообщается, в Обнинске между двумя мужчинами, проживающими в общежитии, возник конфликт. Сосед подошел к оппоненту, лежавшему на диване, и нанес ему сильный удар ножом в область грудной клетки. Пострадавший находится в медучреждении. Подозреваемый, ранее проходивший по другому уголовному делу, задержан до выяснения обстоятельств.
Второе преступление совершено в Хвастовичском районе. Из-за ссоры подозреваемый 1968 года рождения взял охотничье ружье и произвел выстрелил в сторону обидчика. Пострадавший доставлен в отделение хирургии.
Автор: Джанабилова Татьяна П