В Воронеже нашли труп пропавшего 30-летнего мужчины
В Воронеже обнаружили мертвым 30-летнего мужчину, который пропал 16 октября. Сообщение о нахождении останков представили волонтеры поискового спасотряда. Молодой человек был найден неподалеку от домостроения по Приморской улице.
Известно, что молодой человек попал в аварию, которая завершилась трагично. ДТП было зафиксировано работниками полиции. Они рассказали близким о смерти мужчины. Отметим, что молодой человек перестал выходить на связь 16 октября. После этого родственникам его местоположение оставалось неизвестным. Поиски вели работники правоохранительных органов и волонтеры местных спасотрядов.
Известно, что молодой человек попал в аварию, которая завершилась трагично. ДТП было зафиксировано работниками полиции. Они рассказали близким о смерти мужчины. Отметим, что молодой человек перестал выходить на связь 16 октября. После этого родственникам его местоположение оставалось неизвестным. Поиски вели работники правоохранительных органов и волонтеры местных спасотрядов.
Автор: Валерий Антонов