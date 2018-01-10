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В Воронеже нашли труп пропавшего 30-летнего мужчины
В Воронеже обнаружили мертвым 30-летнего мужчину, который пропал 16 октября. Сообщение о нахождении останков представили волонтеры поискового спасотряда. Молодой человек был найден неподалеку от домостроения по Приморской улице.

В Воронеже нашли труп пропавшего 30-летнего мужчины


Известно, что молодой человек попал в аварию, которая завершилась трагично. ДТП было зафиксировано работниками полиции. Они рассказали близким о смерти мужчины. Отметим, что молодой человек перестал выходить на связь 16 октября. После этого родственникам его местоположение оставалось неизвестным. Поиски вели работники правоохранительных органов и волонтеры местных спасотрядов.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 12:10
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