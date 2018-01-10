Умер актер Михаил Державин
Михаил Державин, старейший актер Театра сатиры, скончался на 82-м году жизни. Известно, что смерть артиста наступила после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. О месте и дате прощания со знаменитостью пока ничего не сообщается.
Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье актера. Отец скончался, когда сыну было 15 лет. Чтобы помочь семье финансово Михаил Дежавин пошел работать, а последний класс школы ему пришлось заканчивать на вечернем отделении.
В 1954 году Державина зачислили в Театральной училище им. Щукина. Впоследствии его пригласили играть в театре им. Ленинского комсомола. В 1969 году артиста пригласили перейти в Театр сатиры. За свою карьеру Державину удалось сыграть множество ролей.
В кино актер дебютировал в 1956 году в картине «Они были первыми». Режиссером киноленты выступил Юрий Егоров. Державина запомнили по роли в киноленте «Трое в лодке, не считая собаки».
Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье актера. Отец скончался, когда сыну было 15 лет. Чтобы помочь семье финансово Михаил Дежавин пошел работать, а последний класс школы ему пришлось заканчивать на вечернем отделении.
В 1954 году Державина зачислили в Театральной училище им. Щукина. Впоследствии его пригласили играть в театре им. Ленинского комсомола. В 1969 году артиста пригласили перейти в Театр сатиры. За свою карьеру Державину удалось сыграть множество ролей.
В кино актер дебютировал в 1956 году в картине «Они были первыми». Режиссером киноленты выступил Юрий Егоров. Державина запомнили по роли в киноленте «Трое в лодке, не считая собаки».
Автор: Валерия Орлова