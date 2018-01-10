В Краснодаре возле заправки сгорел дотла автомобиль
В Краснодаре вечером 9 января загорелся автомобиль Daewoo Nexia. О пострадавших в происшествии пока неизвестно.
Вчера около 20:00 на улице Захарова в Краснодаре загорелся автомобиль. Инцидент произошел недалеко от АЗС, что могло бы привести к печальным последствиям. Причины возгорания неизвестны. Пожарные потушили пожар, но автомобиль успел выгореть дотла.
Видео происшествия попало в Сеть в тот же вечер. В комментариях к ролику пользователи оставляют свои предположения по поводу причин пожара. Самой популярной версией стало возгорание неисправной проводки автомобиля.
Вчера около 20:00 на улице Захарова в Краснодаре загорелся автомобиль. Инцидент произошел недалеко от АЗС, что могло бы привести к печальным последствиям. Причины возгорания неизвестны. Пожарные потушили пожар, но автомобиль успел выгореть дотла.
Видео происшествия попало в Сеть в тот же вечер. В комментариях к ролику пользователи оставляют свои предположения по поводу причин пожара. Самой популярной версией стало возгорание неисправной проводки автомобиля.
Автор: Бойцова Мария