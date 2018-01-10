Ольгу Бузову обвинили в пьянстве после фото с капельницей
Пользователи интернета обсуждают снимок Ольги Бузовой с капельницей. Ряд пользователей соцсети посчитали, что самочувствие звезды стало хуже из-за чрезмерного пристрастия к алкоголю в праздники.
Комментаторы посчитали, что знаменитость излишне бурно праздновала Новый год. Соответственно, капельница по их мнению потребовалась для «выхода из запоя».
Сама Бузова опровергла все домыслы хейтеров. Она подчеркнула, что ощутила недомогание по причине излишне напряженного графика выступлений на период новогодних каникул.
Комментаторы посчитали, что знаменитость излишне бурно праздновала Новый год. Соответственно, капельница по их мнению потребовалась для «выхода из запоя».
Сама Бузова опровергла все домыслы хейтеров. Она подчеркнула, что ощутила недомогание по причине излишне напряженного графика выступлений на период новогодних каникул.
Автор: Валерий Антонов