США намерены использовать ядерный арсенал при любой угрозе
США намерены при любой угрозе извне использовать ядерный арсенал. Новая военная доктрина, наделавшая много шума, будет обнародована в конце января. Сведения появились в британском издании Guardian.
США активно призывает все страны мира отказаться от ядерного оружия, но сами не собираются его уничтожать, наоборот, используют при любой угрозе. Британия, являющаяся союзником Вашингтона, выступила в его адрес с обвинениями о развязывании военных действий.
Последние годы бюджет США уходил на разработку новой ядерной боеголовки для ракет Trident. Джон Вулфстал, экс-советник президента по вопросам вооружения, говорил, что США не собираются воевать, но разрабатывают оружие, чтобы мир понимал о возможном ядерном ответе на любые противоправные действия. Если президент Дональд Трамп позволит расширить ядерную программу, последствия могут быть катастрофическими. Даже аналитики не берутся их предсказать.
Сейчас на территории США проводятся испытания ракетного двигателя, созданного для конкуренции с российским РД-180. Рапортовать об успехах разработчики не торопятся. Эксперты не удивлены, поскольку обычно американские испытания, как и в случае со спутником Zuma, завершаются полным фиаско.
Ранее о намерении наращивать ядерный потенциал сообщила КНДР.
США активно призывает все страны мира отказаться от ядерного оружия, но сами не собираются его уничтожать, наоборот, используют при любой угрозе. Британия, являющаяся союзником Вашингтона, выступила в его адрес с обвинениями о развязывании военных действий.
Последние годы бюджет США уходил на разработку новой ядерной боеголовки для ракет Trident. Джон Вулфстал, экс-советник президента по вопросам вооружения, говорил, что США не собираются воевать, но разрабатывают оружие, чтобы мир понимал о возможном ядерном ответе на любые противоправные действия. Если президент Дональд Трамп позволит расширить ядерную программу, последствия могут быть катастрофическими. Даже аналитики не берутся их предсказать.
Сейчас на территории США проводятся испытания ракетного двигателя, созданного для конкуренции с российским РД-180. Рапортовать об успехах разработчики не торопятся. Эксперты не удивлены, поскольку обычно американские испытания, как и в случае со спутником Zuma, завершаются полным фиаско.
Ранее о намерении наращивать ядерный потенциал сообщила КНДР.
Автор: Джанабилова Татьяна П