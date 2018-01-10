Сын Валерии дал концерт посреди торгового центра в Дубае
Сын известной певицы Валерии поразил посетителей торгового центра в Дубае. Молодой парень решил поиграть на пианино в одном из фойе ТЦ.
Во время семейного отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах Валерия с семьей посетила торговый центр в Дубае. 19-летний сын певицы решил поиграть на стоящем в коридоре пианино, чем поразил присутствующих.
Импровизированный концерт понравился случайным зрителям. Валерия выложила видео с сыном Арсением на своей странице в Instagram. В Сети поклонники певицы также прокомментировали талант молодого парня.
Во время семейного отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах Валерия с семьей посетила торговый центр в Дубае. 19-летний сын певицы решил поиграть на стоящем в коридоре пианино, чем поразил присутствующих.
Импровизированный концерт понравился случайным зрителям. Валерия выложила видео с сыном Арсением на своей странице в Instagram. В Сети поклонники певицы также прокомментировали талант молодого парня.
Автор: Бойцова Мария