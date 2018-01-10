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Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище
Директор Театра сатиры Мамед Агаев рассказал, что Михаила Державина, известного народного артиста России, похоронят на Новодевичьем кладбище.
Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

Как сообщили в Театре сатиры, он умер от продолжительной болезни. Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, возле могилы его отца. Дату прощания и похорон сообщат позже.

Михаил Державин скончался сегодня, 10 января, в возрасте 81 года.
Автор: Маргарита Лисарова
Сегодня, 11:53
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