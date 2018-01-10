Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище
Директор Театра сатиры Мамед Агаев рассказал, что Михаила Державина, известного народного артиста России, похоронят на Новодевичьем кладбище.
Как сообщили в Театре сатиры, он умер от продолжительной болезни. Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, возле могилы его отца. Дату прощания и похорон сообщат позже.
Михаил Державин скончался сегодня, 10 января, в возрасте 81 года.
Как сообщили в Театре сатиры, он умер от продолжительной болезни. Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, возле могилы его отца. Дату прощания и похорон сообщат позже.
Михаил Державин скончался сегодня, 10 января, в возрасте 81 года.
Автор: Маргарита Лисарова