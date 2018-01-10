В Воронежской области 31-летняя женщина убила новорожденного
В Воронежской области на одной из свалок бытовых отходов, обнаружили тело младенца. Сотрудники СУ СКР РФ по региону возбудили уголовное дело, связанное с преднамеренным убийством новорождённого.
В совершении тяжкого преступления подозревается 31-летняя жительница Воронежской области, она задержана. Согласно информационного сообщения областного СУ СКР от 9 января, труп малыша нашли на свалке ТБО. По утверждению задержанной в совершении уголовно наказуемого деяния женщины, ребёнок родился мертвым. Предварительная экспертиза показала, что преступление было совершено утром 4 декабря 2017 года. Женщина родила мальчика, находясь у себя дома. Убив ребёнка, жительница области завернула его труп в простыню и пакет. На следующий день мать выбросила тело в мусорный контейнер.
Пакет обнаружили на одной из свалок 6 декабря. При осуществлении следственных мероприятий было подтверждено, что ребёнок родился живым. В ходе дознания подозреваемая призналась в совершении тяжкого преступления, женщине угрожает не менее пяти лет лишения свободы.
В совершении тяжкого преступления подозревается 31-летняя жительница Воронежской области, она задержана. Согласно информационного сообщения областного СУ СКР от 9 января, труп малыша нашли на свалке ТБО. По утверждению задержанной в совершении уголовно наказуемого деяния женщины, ребёнок родился мертвым. Предварительная экспертиза показала, что преступление было совершено утром 4 декабря 2017 года. Женщина родила мальчика, находясь у себя дома. Убив ребёнка, жительница области завернула его труп в простыню и пакет. На следующий день мать выбросила тело в мусорный контейнер.
Пакет обнаружили на одной из свалок 6 декабря. При осуществлении следственных мероприятий было подтверждено, что ребёнок родился живым. В ходе дознания подозреваемая призналась в совершении тяжкого преступления, женщине угрожает не менее пяти лет лишения свободы.
Автор: Семен Зайцев