Михаил Державин скончался из-за продолжительной болезни
Стала известна причина гибели Михаила Державина. Как отмечают СМИ, народный артист умер по причине болезни, которая протекала достаточно долго и тяжело.
«По итогам длительной болезни в 81 год умер Михаил Державин», — отмечается в официальном сообщении работников Театра сатиры.
Остается неуказанным от какой именно болезни страдал народный артист РФ.
«По итогам длительной болезни в 81 год умер Михаил Державин», — отмечается в официальном сообщении работников Театра сатиры.
Остается неуказанным от какой именно болезни страдал народный артист РФ.
Автор: Валерий Антонов