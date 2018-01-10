Стоимость биткоина снижается из-за внимания инвесторов к новым криптовалютам
Стоимость биткоина снижается из-за внимания инвесторов к новым криптовалютам, появившимся на рынке. На это указывают данные валютных торгов.
10 января, в 09:00, биткоин торговался на бирже CoinMarketCap за 14 300 долларов (-6,76%), на Bitfinex – 14 100 долларов (-7,65%), на GDAX - 14 100 долларов (-7,46%). Из-за большого спроса на биткоин многие инвесторы переключились на другие электронные валюты, применяемые в ограниченных сферах. К одной из них относится KodakCoin, служащая платежным средством между фотографами. Нововведение положительно отразились на акциях Kodak, подняв их стоимость на 119%.
Набирает популярность и криптовалюта Dentacoin, используемая в стоматологии. С начала года ее капитализация увеличилась в 15 раз и достигла 2,3 млрд долларов.
Глава IOHK Чарльз Хоскинсон считает, что все криптовалюты ненадежны и не имеют прочной основы. Мнимый заработок рано или поздно приведет инвесторов к банкротству.
Ранее криптовалютные биржи перестали оформлять новых пользователей.
10 января, в 09:00, биткоин торговался на бирже CoinMarketCap за 14 300 долларов (-6,76%), на Bitfinex – 14 100 долларов (-7,65%), на GDAX - 14 100 долларов (-7,46%). Из-за большого спроса на биткоин многие инвесторы переключились на другие электронные валюты, применяемые в ограниченных сферах. К одной из них относится KodakCoin, служащая платежным средством между фотографами. Нововведение положительно отразились на акциях Kodak, подняв их стоимость на 119%.
Набирает популярность и криптовалюта Dentacoin, используемая в стоматологии. С начала года ее капитализация увеличилась в 15 раз и достигла 2,3 млрд долларов.
Глава IOHK Чарльз Хоскинсон считает, что все криптовалюты ненадежны и не имеют прочной основы. Мнимый заработок рано или поздно приведет инвесторов к банкротству.
Ранее криптовалютные биржи перестали оформлять новых пользователей.
Автор: Джанабилова Татьяна П