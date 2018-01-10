Минтруд разрешил чиновникам не указывать в декларациях криптовалюту
Минтруд дал чиновникам разрешение не указывать в декларации свои накопления в криптовалюте. Работники ведомства отметили, что информация о доходах, тратах, а также имуществе по итогу 2017 года будут предоставляться не только госслужащими, но и их супругами.
«Форма справки не предусматривает указание услуг, товаров, а также полученных в натуральном виде товаров и виртуальных валют», - отмечается в документе.
Минтруд отмечает, что информация о доходах, тратах и собственности чиновников по итогу 2017 года предоставляют сотрудники госорганов и их ближайшие родственники. Информация о доходах должна быть предоставлена лицами на госдолжностях РФ, и в составе муниципальных органов. Помимо этого, в обязательном порядке должны передаваться сведения относительно доходности сотрудников госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования, Федфонда обязательного медстрахования и других.
«Форма справки не предусматривает указание услуг, товаров, а также полученных в натуральном виде товаров и виртуальных валют», - отмечается в документе.
Минтруд отмечает, что информация о доходах, тратах и собственности чиновников по итогу 2017 года предоставляют сотрудники госорганов и их ближайшие родственники. Информация о доходах должна быть предоставлена лицами на госдолжностях РФ, и в составе муниципальных органов. Помимо этого, в обязательном порядке должны передаваться сведения относительно доходности сотрудников госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования, Федфонда обязательного медстрахования и других.
Автор: Валерий Антонов