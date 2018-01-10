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Ушел из жизни актер "другой эпохи" Михаил Державин
Сегодня стало известно о кончине известного актера Михаила Державина. Он умер в возрасте 81-го года в Москве, в последнее время артист тяжело болел.

Ушел из жизни актер "другой эпохи" Михаил Державин


Детство и юность

Михаил Михайлович являлся коренным москвичом. Он родился 15 июня 1936 года в доме, расположенном на улице Вахтангова в семье актера. Папа будущей знаменитости скончался, когда сыну было 15 лет, поэтому подросток вынужден был работать и учиться на вечернем отделении школы. У Державина есть две сестры – старшая и младшая.

Детство и юношеские годы актера проходили в творческой атмосфере. Соседями его семьи были художники и артисты. В доме на Вахтангова также находилось знаменитое театральное училище им. Щукина. Все игры детей оказались сосредоточены вокруг искусства.

Во время Великой Отечественной войны семья переехала в Омск. Во время эвакуации мать Державина родила ему младшую сестру Татьяну, тогда будущему актеру было всего 5 лет. После окончания военных действий семья вернулась в родной дом на Вахтангова.

В 1954 году спустя три года после смерти отца Михаил Михайлович без всяческих сомнений отнес документы в Щукинское училище. Через три года в это же учебное заведение поступил Александр Ширвиндт, с которым Державин дружил в школе. После окончания училища начинающий актер устроился на работу в театр им. Ленинского комсомола.


Театр Сатиры

В 1865 году Валентин Плучек и Андрей Миронов убедили Державина перейти служить в Академическом театре Сатиры, находящийся на улице Малая Бронная. Там Михаилу Михайловичу сразу досталась главная роль в спектакле «Банкет». Через некоторое время на работу в это же культурное учреждение вслед за другом перешел Ширвиндт.

Ушел из жизни актер "другой эпохи" Михаил Державин


В 1980-х годах Державин получил звание ведущего актера театра Сатиры. Он исполнял исключительно главные роли в следующих постановках: «Вишнёвый сад», «Горе от ума», «Ревизор», «Швейк или Гимн идиотизму», «Тартюф». В спектакле под названием «Молчи» Державин появился на сцене в женской одежде.

Съёмки в кино

Дебют Державина в кино состоялся, когда он учился на втором курсе Щукинского училища. Первой его картиной стала «Они были первыми», в ней он сыграл гимназиста Женю. Главные роли в данной киноленте достались Михаилу Ульянову и Георгию Юматова. Карьера последних после выхода фильма на экраны стремительно пошла вверх.

Державину во время учебы досталась еще одна небольшая роль в фильме «Разные судьбы», в нем он сыграл комсомольца. После этих картин Михаил Михайлович практически не снимался в кино, так как отдавал все силы театру.

Ушел из жизни актер "другой эпохи" Михаил Державин


Прорыв в кинокарьере случился только в 1979 году. Это был комедийный фильм «Трое в лодке, не считая собаки». Напарниками Державина по картине стали Андрей Миронов и Александр Ширвиндт. Кинолента по праву вошла в «золотой фонд» кинематографии.

После выхода на экраны картины Державин проснулся знаменитым. Несмотря на огромное количество предложений сняться в кино, актер всё равно отдал предпочтение театру.

Михаил Михайлович попробовал себя на телевидении в программе «Кабачок «13 стульев». Эта передача стала всенародной и сделала ее участников очень популярными. На посту ведущего Александр Державин сменил своего коллегу и друга Андрея Миронова.

Ушел из жизни актер "другой эпохи" Михаил Державин


Интеллигентно-ироничная манера ведения программы пришлась по вкусу телезрителям. К лету 1981 года уже было отснято 140 серий шоу с участием Державина. Снова попробовать себя в качестве ведущего Михаил Михайлович смог на «Утренней почте» с Александром Ширвиндтом.
В начале 90-х на экраны вышла картина «Морячка» с участием Державина. Далее в его карьере следовали только успешные кинопроекты.

Личная жизнь

Михаил Державин был женат три раза. Впервые актер отправился в ЗАГС в довольно раннем возрасте, его избранницей являлась дочь Аркадия Райкина. Отмечается, что возлюбленные учились вместе. Когда в Москву приезжал ее знаменитый отец, то тот всегда останавливался в гостинице «Москва». Ко входу всегда прибегали молодые студенты. Сообщается, что первый брак Державина продлился два года.

Второй супругой Михаила Михайловича стала дочь маршала Будённого по имени Нина. Муж и жена прожили вместе 16 лет, за это время в семье родилась девочка Мария. К слову, она решила пойти по стопам отца и поступила в театральный ВУЗ. Однако после замужества девушка выбрала более спокойную жизнь. Мария является единственной дочерью артиста.

Наиболее продолжительным стал третий брак Михаила Державина. В 1980 году актер женился на Роксане Бабаян. На момент знакомства оба артиста состояли в браке. Роман знаменитостей начался в самолете. Увидев друг друга, Держваин и Бабаян решили оставить все нажитое имущество бывшим супругам и начать строить новые отношения.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:48
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