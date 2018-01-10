Падают цены на высокоскоростной интернет в Москве
Департамент информационных технологий Москвы провел исследования и выяснил, что в прошлом году цены на услуги проводного, высокоскоростного интернета упали в среднем на 4,5%. Причиной является высокая конкуренция среди провайдеров в сегменте интернет-услуг, где скорость от 50 до 200 Мбит/с.
Исследования ДИТ показали, что стоимость услуги за месяц в 2016 году составляла 575 руб., а в 2017 уже 549 руб.. К скоростному интернету сейчас подключена половина от всех пользователей интернета в Москве. Самое большое снижение произошло в наиболее скоростном сегменте (100-200 Мбит/с) – до 12,3%. К такому интернету подключено 14% от общего числа пользователей.
На услуги медленного интернета, с доступом к сети до 50 Мбит/с, происходит обратный процесс – там цены повышаются. Провайдерам не выгодно бороться за уменьшающийся сегмент рынка, на такой скорости сидят, в основном, люди пенсионного возраста. Количество потребителей скоростного интернета будет только расти, т.к. у населения появляется все больше устройств, которым нужно подключение к домашней Wi-Fi сети.
Исследования ДИТ показали, что стоимость услуги за месяц в 2016 году составляла 575 руб., а в 2017 уже 549 руб.. К скоростному интернету сейчас подключена половина от всех пользователей интернета в Москве. Самое большое снижение произошло в наиболее скоростном сегменте (100-200 Мбит/с) – до 12,3%. К такому интернету подключено 14% от общего числа пользователей.
На услуги медленного интернета, с доступом к сети до 50 Мбит/с, происходит обратный процесс – там цены повышаются. Провайдерам не выгодно бороться за уменьшающийся сегмент рынка, на такой скорости сидят, в основном, люди пенсионного возраста. Количество потребителей скоростного интернета будет только расти, т.к. у населения появляется все больше устройств, которым нужно подключение к домашней Wi-Fi сети.
Автор: Соколов Вячеслав