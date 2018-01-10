Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сломала руку во время отдыха в Калифорнии
На днях стало известно, что 11-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта травмировалась во время семейного отдыха. Девочка сломала руку, упав со сноуборда. Сейчас состояние Шайло удовлетворительное, молодой организм идет на поправку.
Анджелина Джоли со своими детьми отправилась на Рождественские каникулы в Калифорнию. Семья любит активный отдых и во время катания в горах Сьерра-Невады случилось происшествие. Дочь Джоли Шайло упала со сноуборда и сломала руку. Медицинская помощь была оказана девочке незамедлительно. Отдых пришлось прервать и отправится в больницу. Дружная семья поддерживала Шайло и в больничной палате, где вынуждена была находиться некоторое время девочка.
Сейчас Шайло чувствует себя хорошо и активно гуляет по улицам Лос-Анджелеса, где была замечена папарацци. Девочка с перевязанной рукой, но свободно передвигается по магазинам.
В СМИ информация о случившемся попала из приближенного к семье Джоли источника. Издание Entertainment Today опубликовало статью об инциденте со старшей дочерью Анджелины Джоли и Брэда Питта.
Анджелина Джоли со своими детьми отправилась на Рождественские каникулы в Калифорнию. Семья любит активный отдых и во время катания в горах Сьерра-Невады случилось происшествие. Дочь Джоли Шайло упала со сноуборда и сломала руку. Медицинская помощь была оказана девочке незамедлительно. Отдых пришлось прервать и отправится в больницу. Дружная семья поддерживала Шайло и в больничной палате, где вынуждена была находиться некоторое время девочка.
Сейчас Шайло чувствует себя хорошо и активно гуляет по улицам Лос-Анджелеса, где была замечена папарацци. Девочка с перевязанной рукой, но свободно передвигается по магазинам.
В СМИ информация о случившемся попала из приближенного к семье Джоли источника. Издание Entertainment Today опубликовало статью об инциденте со старшей дочерью Анджелины Джоли и Брэда Питта.
Автор: Бойцова Мария