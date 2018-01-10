В Москве могут увековечить память актера Михаила Державина
Память покойного народной артиста Михаила Державина могут увековечить в Москве. Это будет сделано, в случае поступления соответствующих заявок.
Старейший актер Театра сатиры скончался в среду, 10 января, на 82-м году жизни. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью. В вышеназванном театре Михаил Михайлович был ведущим актёром, он сыграл ведущие роли в постановках «Горе от ума», «Вишнёвый сад», «Бешеные деньги», «Тарюф», «Молчи грусть, молчи».
Не менее насыщенной была и кинокарьера Державина. Дебют актера состоялся в киноленте «Они были первыми». Огромную популярность артист получил после съёмок в киноленте «Трое в лодке, не считая собаки».
Старейший актер Театра сатиры скончался в среду, 10 января, на 82-м году жизни. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью. В вышеназванном театре Михаил Михайлович был ведущим актёром, он сыграл ведущие роли в постановках «Горе от ума», «Вишнёвый сад», «Бешеные деньги», «Тарюф», «Молчи грусть, молчи».
Не менее насыщенной была и кинокарьера Державина. Дебют актера состоялся в киноленте «Они были первыми». Огромную популярность артист получил после съёмок в киноленте «Трое в лодке, не считая собаки».
Автор: Валерия Орлова