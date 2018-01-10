CES-2018: Alcatel выводит на рынок линейку бюджетных смартфонов с экраном 18:9
Alcatel выводит на рынок очередную линейку смартфонов с экраном 18:9, ориентированных на бюджетный сегмент. Сообщение прозвучало во время выставки CES-2018, проходящей в Лас-Вегасе.
Новая линейка смартфонов Alcatel состоит из трех моделей: Alcatel 1, Alcatel 3 и Alcatel 5. Все устройства оснащены модным дисплеем с соотношением сторон 18:9 и новым дизайном.
«Модернизировав наши модели смартфонов и став одним из первых мировых производителей, предлагающих полноэкранные дисплеи 18:9, мы можем работать на демократизацию флагманских стилей, сделав их доступными практически для любого потребителя», - рассказал исполнительный вице-президент компании Кристиан Гатти.
Alcatel 1 Series появится на рынке США всего за 100 долларов. Смартфон получит стандартный функционал. 3 Series укомплектована двумя камерами, но стоит уже 200 долларов. Alcatel 5 сочетает в себе лучшие возможности: мощный аккумулятор и систему распознавания лиц. Стоимость модели составляет 300 долларов.
Ранее в Сети появились данные об Alcatel Idol 5.
Новая линейка смартфонов Alcatel состоит из трех моделей: Alcatel 1, Alcatel 3 и Alcatel 5. Все устройства оснащены модным дисплеем с соотношением сторон 18:9 и новым дизайном.
«Модернизировав наши модели смартфонов и став одним из первых мировых производителей, предлагающих полноэкранные дисплеи 18:9, мы можем работать на демократизацию флагманских стилей, сделав их доступными практически для любого потребителя», - рассказал исполнительный вице-президент компании Кристиан Гатти.
Alcatel 1 Series появится на рынке США всего за 100 долларов. Смартфон получит стандартный функционал. 3 Series укомплектована двумя камерами, но стоит уже 200 долларов. Alcatel 5 сочетает в себе лучшие возможности: мощный аккумулятор и систему распознавания лиц. Стоимость модели составляет 300 долларов.
Ранее в Сети появились данные об Alcatel Idol 5.
Автор: Джанабилова Татьяна П