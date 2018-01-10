В Москве состоялась эвакуация на Ярославском и Киевском вокзалах
Сегодня на Ярославском и Киевском вокзалах Москвы провели экстренную эвакуацию работников и пассажиров. Как удалось установить, сотрудники полиции появились на станции после получения сообщения об угрозе взрыва.
Отмечается, что неизвестные рассказали о факте «минирования» Ярославского вокзала. По итогам проверки наличие взрывчатых устройств подтверждено не было. С территории Киевского вокзала вывели 350 человек, специалисты проводят его детальный осмотр в целях выяснения присутствия потенциальных угроз.
Отмечается, что неизвестные рассказали о факте «минирования» Ярославского вокзала. По итогам проверки наличие взрывчатых устройств подтверждено не было. С территории Киевского вокзала вывели 350 человек, специалисты проводят его детальный осмотр в целях выяснения присутствия потенциальных угроз.
Автор: Валерий Антонов