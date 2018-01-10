В РФ начались продажи бюджетного седана Lifan Solano-II с новым мотором
В РФ бюджетный седан китайской компании Lifan модели Solano-II продают с новым, более мощным мотором, новинка появилась в дилерских сетях в России. Под капотом обновлённого автомобиля установлен 1,8-литровый мотор мощностью 133 л. с.
Согласно прайс-листов дилеров, предлагается и ранняя версия Solano с 1,5-литровым 100-сильным двигателем. Сообщается, что седан класса «С» относится к бюджетному сегменту. Обновлённая модель получила улучшенный мощный мотор, сопряжённый с вариатором. Эксперты указывают на возросшую стоимость автомобиля у региональных дилеров. Бюджетный седан предлагается в России с двумя силовыми агрегатами на выбор, покупатель может купить 1,5-литровый мотор с МКПП или машину с улучшенным двигателем объемом 1,8 л. Имеется выбор между бесступенчатым вариатором и классической «механикой».
Седан Lifan Solano-I активно продавался в РФ до 2016 года. Машины с мотором объемом 1,5 л предлагают в трёх комплектациях, они оборудованы МКПП. Версии Comfort и Luxury получили вариаторы. Solano-II предложен в России за 795 тыс. рублей за базовую версию. Особо отмечено, что за восемь месяцев 2017 года модель Solano-I приобрели 2,259 тыс. российских покупателей.
Согласно прайс-листов дилеров, предлагается и ранняя версия Solano с 1,5-литровым 100-сильным двигателем. Сообщается, что седан класса «С» относится к бюджетному сегменту. Обновлённая модель получила улучшенный мощный мотор, сопряжённый с вариатором. Эксперты указывают на возросшую стоимость автомобиля у региональных дилеров. Бюджетный седан предлагается в России с двумя силовыми агрегатами на выбор, покупатель может купить 1,5-литровый мотор с МКПП или машину с улучшенным двигателем объемом 1,8 л. Имеется выбор между бесступенчатым вариатором и классической «механикой».
Седан Lifan Solano-I активно продавался в РФ до 2016 года. Машины с мотором объемом 1,5 л предлагают в трёх комплектациях, они оборудованы МКПП. Версии Comfort и Luxury получили вариаторы. Solano-II предложен в России за 795 тыс. рублей за базовую версию. Особо отмечено, что за восемь месяцев 2017 года модель Solano-I приобрели 2,259 тыс. российских покупателей.
Автор: Семен Зайцев