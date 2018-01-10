Въезд в Краснодар по Тургеневскому мосту превратился в огромную пробку
Сегодня, 10 января, огромная пробка образовалась при въезде в Краснодар по Тургеневскому мосту. Затор признали самым длинным за последнюю неделю, его протяженность составила 2,1 км.
Для улучшения проезда в пиковые часы была организована работа сотрудником ДПС. Отметим, что 2 января на мосту начался ремонт деформационных швов. В ходе проведения первого этапа реконструкции пришлось закрыть левую половину дороги. При этом движение сохранилось по двум полосам в обоих направлениях.
Стоит напомнить, что строительство Тургеневского моста стартовало в 1978 году, спустя 7 лет объект был открыт для проезда машин. В настоящее время он соединяет Кубань и Адыгею. В течение суток по мосту проезжают не менее 30 тысяч транспортных средств.
Для улучшения проезда в пиковые часы была организована работа сотрудником ДПС. Отметим, что 2 января на мосту начался ремонт деформационных швов. В ходе проведения первого этапа реконструкции пришлось закрыть левую половину дороги. При этом движение сохранилось по двум полосам в обоих направлениях.
Стоит напомнить, что строительство Тургеневского моста стартовало в 1978 году, спустя 7 лет объект был открыт для проезда машин. В настоящее время он соединяет Кубань и Адыгею. В течение суток по мосту проезжают не менее 30 тысяч транспортных средств.
Автор: Валерия Орлова