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Экс-супруга Михаила Державина рассказала о его человеческих качествах
Михаил Державин был для меня талантливым, веселым, самым красивым и добрым человеком. О личных качествах актера «старой эпохи» рассказала его экс-супруга Екатерина Райкина.

Экс-супруга Михаила Державина рассказала о его человеческих качествах


«Это был замечательный человек. Казалось, он талантлив во всем. Ужасная трагедия. О его плохом самочувствии и проблемах с ногами я знала», - рассказала Райкина.

Напомним, 81-летний актер Театра сатиры скончался после продолжительной болезни.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:09
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