Экс-супруга Михаила Державина рассказала о его человеческих качествах
Михаил Державин был для меня талантливым, веселым, самым красивым и добрым человеком. О личных качествах актера «старой эпохи» рассказала его экс-супруга Екатерина Райкина.
«Это был замечательный человек. Казалось, он талантлив во всем. Ужасная трагедия. О его плохом самочувствии и проблемах с ногами я знала», - рассказала Райкина.
Напомним, 81-летний актер Театра сатиры скончался после продолжительной болезни.
«Это был замечательный человек. Казалось, он талантлив во всем. Ужасная трагедия. О его плохом самочувствии и проблемах с ногами я знала», - рассказала Райкина.
Напомним, 81-летний актер Театра сатиры скончался после продолжительной болезни.
Автор: Джанабилова Татьяна П