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Актриса Джессика Честейн установила рекорд по умению долго не моргать
Актриса установила рекорд относительно умения долго не моргать. Джессика Честейн провела демонстрацию своей способности в эфире телешоу в Испании. Девушка не моргала на протяжении 121 секунду, что позволило превзойти рекорд актрисы Маргарет Куэли, не моргавшей 74 секунды.

Актриса Джессика Честейн установила рекорд по умению долго не моргать


На сегодня актриса остается одной из наиболее востребованных работниц кинематографа. Она 2 раза выдвигалась на получение «Оскара». В 2012-м ей присудили «Золотой глобус» за самую лучшую женскую роль, исполненную ей в фильме «Цель номер один». Актриса на странице собственного микроблога Twitter. Она созналась, что это далось ей очень нелегко.

«Было безумно больно, однако непременно требовалось это сделать», — отметила Честейн.

На видео можно заметить, что вначале актриса просто широко раскрыла глаза. Она молча смотрела в объектив, однако по прошествии минуты у неё начали течь слёзы. Джимми Палмиотти, автор комиксов, посчитал это новой суперспособностью актрисы.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 13:17
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