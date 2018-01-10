Актриса Джессика Честейн установила рекорд по умению долго не моргать
Актриса установила рекорд относительно умения долго не моргать. Джессика Честейн провела демонстрацию своей способности в эфире телешоу в Испании. Девушка не моргала на протяжении 121 секунду, что позволило превзойти рекорд актрисы Маргарет Куэли, не моргавшей 74 секунды.
На сегодня актриса остается одной из наиболее востребованных работниц кинематографа. Она 2 раза выдвигалась на получение «Оскара». В 2012-м ей присудили «Золотой глобус» за самую лучшую женскую роль, исполненную ей в фильме «Цель номер один». Актриса на странице собственного микроблога Twitter. Она созналась, что это далось ей очень нелегко.
«Было безумно больно, однако непременно требовалось это сделать», — отметила Честейн.
На видео можно заметить, что вначале актриса просто широко раскрыла глаза. Она молча смотрела в объектив, однако по прошествии минуты у неё начали течь слёзы. Джимми Палмиотти, автор комиксов, посчитал это новой суперспособностью актрисы.
На сегодня актриса остается одной из наиболее востребованных работниц кинематографа. Она 2 раза выдвигалась на получение «Оскара». В 2012-м ей присудили «Золотой глобус» за самую лучшую женскую роль, исполненную ей в фильме «Цель номер один». Актриса на странице собственного микроблога Twitter. Она созналась, что это далось ей очень нелегко.
«Было безумно больно, однако непременно требовалось это сделать», — отметила Честейн.
На видео можно заметить, что вначале актриса просто широко раскрыла глаза. Она молча смотрела в объектив, однако по прошествии минуты у неё начали течь слёзы. Джимми Палмиотти, автор комиксов, посчитал это новой суперспособностью актрисы.
Автор: Валерий Антонов