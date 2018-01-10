В Красноярске мужчина вез детей в багажнике, чтобы показать новогоднюю елку
В Красноярске мужчина посадил детей багажник, чтобы отвезти на новогоднюю ёлку. Сообщается, что инспекторы ДПС остановили Toyota Caldina, в салоне которой увидели трое взрослых и двое малолетних детей. Когда водитель открыл багажное отделение, то там находились еще двое несовершеннолетних.
Инцидент был зафиксирован на улице Одесской. Как пояснил мужчина, все члены семьи направлялись в ёлочный комплекс. После просьбы правоохранителей открыть багажник мужчина очень нервничал.
Водитель был оштрафован за неправильную перевозку людей, поскольку количество пассажиров превышало допустимую норму. Кроме этого, он понесет наказание за нарушение правил транспортировки детей. Общая сумма административного штрафа составила 3,5 тысяч рублей.
Инцидент был зафиксирован на улице Одесской. Как пояснил мужчина, все члены семьи направлялись в ёлочный комплекс. После просьбы правоохранителей открыть багажник мужчина очень нервничал.
Водитель был оштрафован за неправильную перевозку людей, поскольку количество пассажиров превышало допустимую норму. Кроме этого, он понесет наказание за нарушение правил транспортировки детей. Общая сумма административного штрафа составила 3,5 тысяч рублей.
Автор: Валерия Орлова