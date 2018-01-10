Австралийские ученые изобрели умную таблетку для диагностики заболеваний желудка
Австралийские ученые изобрели «умную капсулу» для изучения состояния желудка человека. Открытие может в будущем заменить неприятную процедуру колоноскопию.
Изобретатели смогли разработать таблетку, которая при попадании в желудок сможет распознавать его содержимое и передавать данные на компьютер. Точная диагностика желудочно-кишечных заболеваний сможет стать безболезненной. На данный момент для установления диагноза пациентам назначают процедуру колоноскопии – введение в кишечник специального зонда. Но даже такие меры не всегда дают точный результат.
Разработка умной таблетки позволит определить содержимое желудка человека. Введенная в организм капсула может распознать ферменты желудка, содержащиеся в нем вещества и микробы. Диагностика рака желудка при этом будет более точна и эффективна.
На сегодня ученые уже провели клинические исследования умной таблетки с участием добровольцев. 7 здоровых людей испытали на себе разработку специалистов. Благодаря первым исследованиям уже удалось доказать о присутствии кислорода в кишечнике человека, что может приводить к окислению инородных частиц.
Изобретатели смогли разработать таблетку, которая при попадании в желудок сможет распознавать его содержимое и передавать данные на компьютер. Точная диагностика желудочно-кишечных заболеваний сможет стать безболезненной. На данный момент для установления диагноза пациентам назначают процедуру колоноскопии – введение в кишечник специального зонда. Но даже такие меры не всегда дают точный результат.
Разработка умной таблетки позволит определить содержимое желудка человека. Введенная в организм капсула может распознать ферменты желудка, содержащиеся в нем вещества и микробы. Диагностика рака желудка при этом будет более точна и эффективна.
На сегодня ученые уже провели клинические исследования умной таблетки с участием добровольцев. 7 здоровых людей испытали на себе разработку специалистов. Благодаря первым исследованиям уже удалось доказать о присутствии кислорода в кишечнике человека, что может приводить к окислению инородных частиц.
Автор: Бойцова Мария