Наталья Рудова обрадовала поклонников новым фото с отдыха
Наталья Рудова опубликовала на личной странице в Instagram новое фото с отдыха. В комментариях пользователи похвалили внешность актрисы.
«Рай. Кстати в этот отпуск меня собирал салон красоты моей прекрасной Анастасии Решетовой. Очень крутое обслуживание и работают профессионалы своего дела. Рекомендую», - указывает она в комментарии.
В течение 5 минут публикация получила почти 7 тысяч отметок «Нравится». В комментарии к сообщению Рудова добавила хештеги #ocean и #monke.
«Рай. Кстати в этот отпуск меня собирал салон красоты моей прекрасной Анастасии Решетовой. Очень крутое обслуживание и работают профессионалы своего дела. Рекомендую», - указывает она в комментарии.
В течение 5 минут публикация получила почти 7 тысяч отметок «Нравится». В комментарии к сообщению Рудова добавила хештеги #ocean и #monke.
Автор: Валерий Антонов