Госдума РФ о доктрине США: Вашингтон демонстрирует агрессию ко всему миру
Сообщение США о работе над новой ядерной боеголовкой, создаваемой для сдерживания действий России, лишний раз указывает на агрессию страны по отношению к другим государствам. Ситуацию прокомментировал Юрий Швыткин, зампред комитета по обороне при Госдуме РФ.
«Вашингтон продолжает вести агрессивную политику. Мы в очередной раз призываем мировую общественность обратить на этот факт внимание и понять, что Москву вынуждают принимать ответные меры», - заявил Швыткин.
Ранее сообщалось о новой военной доктрине США.
«Вашингтон продолжает вести агрессивную политику. Мы в очередной раз призываем мировую общественность обратить на этот факт внимание и понять, что Москву вынуждают принимать ответные меры», - заявил Швыткин.
Ранее сообщалось о новой военной доктрине США.
Автор: Джанабилова Татьяна П