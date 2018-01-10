Под Мурманском мужчина угнал тягач и врезался в витрину магазина
Под Мурманском местный житель угнал из автошколы гусеничный легкобронированный тягач, с целью покататься. Инцидент произошел в населённом пункте Апатиты на улице Северной.
По имеющейся информации, у дома №25 водитель потерял контроль над управлением транспортным средством и врезался в автомобиль марки Daewoo, который был припаркован по близости. Также злоумышленник снес витрину одного из магазинов.
По данным местных СМИ, мужчина, осмотревшись, отправился в супермаркет, где украл бутылку вина. Со спиртным напитком в руках местного жителя задержали сотрудники правоохранительных органов.
По имеющейся информации, у дома №25 водитель потерял контроль над управлением транспортным средством и врезался в автомобиль марки Daewoo, который был припаркован по близости. Также злоумышленник снес витрину одного из магазинов.
По данным местных СМИ, мужчина, осмотревшись, отправился в супермаркет, где украл бутылку вина. Со спиртным напитком в руках местного жителя задержали сотрудники правоохранительных органов.
Автор: Валерия Орлова