Эксперты: Цены на нефть приблизились к майскому максимуму 2015 года
Стоимость нефти вплотную подошла к максимуму мая 2015 года, на протяжении 9 января торги по углеводородам завершились, достигнув майских показателей 2015 года. Об этом сообщил в массмедиа Владислав Антонов, аналитик «Альпари».
Brent превысил 69 долларов за баррель, на биржевых торгах в Азии 9 января произошел сдвиг максимума нефти до 69,24 долларов за одну мерную бочку (158,987 л). Эксперты указывают, что согласно еженедельных данных API, по состоянию на 5 января запас сырья в США стал меньше на 11,2 млн баррелей. Ведущие трейдеры проигнорировали повышение объемов запаса ГСМ в стране на 4,3 млн баррелей, а также по дистиллятам на 4,7 млн мерных бочек. Для «разгона» ситуации, полагает Владислав Антонов, необходимо отступить к отметкам 66,35-66,50 долларов за баррель.
Сделка «Опек +» продолжает оказывать влияние на мировой рынок сырья. Аналитик отметил, что стоимость углеводородов более 70 долларов за один баррель простимулирует рост количества буровых установок в США. На 11:15 (мск) Brent показал 69,15 за баррель, WTI - 63,46 за мерную бочку.
Brent превысил 69 долларов за баррель, на биржевых торгах в Азии 9 января произошел сдвиг максимума нефти до 69,24 долларов за одну мерную бочку (158,987 л). Эксперты указывают, что согласно еженедельных данных API, по состоянию на 5 января запас сырья в США стал меньше на 11,2 млн баррелей. Ведущие трейдеры проигнорировали повышение объемов запаса ГСМ в стране на 4,3 млн баррелей, а также по дистиллятам на 4,7 млн мерных бочек. Для «разгона» ситуации, полагает Владислав Антонов, необходимо отступить к отметкам 66,35-66,50 долларов за баррель.
Сделка «Опек +» продолжает оказывать влияние на мировой рынок сырья. Аналитик отметил, что стоимость углеводородов более 70 долларов за один баррель простимулирует рост количества буровых установок в США. На 11:15 (мск) Brent показал 69,15 за баррель, WTI - 63,46 за мерную бочку.
Автор: Семен Зайцев