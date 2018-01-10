Волочкова показала фото в новом мини-купальнике на пляже
Анастасия Волочкова показала свое фото на пляже в мини-купальнике. На заднем фоне можно увидеть спокойные воды моря.
Судя по хештегам, прикрепленным к записи, балерина отдыхает на Мальдивах. Некоторые пользователи удивились, что Волочкова фотографировалась стоя, не на шпагате.
«Горизонт...» - лаконично указала знаменитость в комментарии.
Поклонники похвалили Анастасию Волочкову за чувство стиля и выбор хорошего купальника. Они пожелали ей хорошего отдыха и заявили о том, что балерина является примером для подражания.
Судя по хештегам, прикрепленным к записи, балерина отдыхает на Мальдивах. Некоторые пользователи удивились, что Волочкова фотографировалась стоя, не на шпагате.
«Горизонт...» - лаконично указала знаменитость в комментарии.
Поклонники похвалили Анастасию Волочкову за чувство стиля и выбор хорошего купальника. Они пожелали ей хорошего отдыха и заявили о том, что балерина является примером для подражания.
Автор: Валерий Антонов