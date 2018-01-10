Минобороны: РФ БПЛА в Сирии были запущены с подконтрольной оппозиции территории
Ударные БПЛА, которые атаковали позиции российских военных в Сирии, запустили с территории, которую контролируют представители так называемой «умеренной оппозиции». Об этом сообщили официальные лица Минобороны РФ.
Запуск беспилотников произведен из юго-западной части «Идлиба». Представители Турции уже получили письма с напоминанием о том, что Анкара должна выполнять ранее взятые на себя обязательства по обеспечению полного режима тишины.
В ближайшее время в Сочи состоится следующий раунд переговоров Конгресса сирийского нацдиалога. Стоит напомнить, что на прошлой неделе, в ночь на 6 января, российским военным удалось отбить попытку очередной атаки на базу Хмеймим. В частности, было сбито 7 из 13 запущенных беспилотников.
Запуск беспилотников произведен из юго-западной части «Идлиба». Представители Турции уже получили письма с напоминанием о том, что Анкара должна выполнять ранее взятые на себя обязательства по обеспечению полного режима тишины.
В ближайшее время в Сочи состоится следующий раунд переговоров Конгресса сирийского нацдиалога. Стоит напомнить, что на прошлой неделе, в ночь на 6 января, российским военным удалось отбить попытку очередной атаки на базу Хмеймим. В частности, было сбито 7 из 13 запущенных беспилотников.
Автор: Валерия Орлова