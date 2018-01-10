Михаил Ширвиндт воспринял смерть Михаила Державина, как личную трагедию
Михаил Ширвиндт воспринял смерть 81-летнего Михаила Державина, как личную и судьбоносную трагедию. Комментарий телеведущего появился в СМИ.
«Весь мой путь, работа, жизнь так или иначе связаны с выдающимися личностями - Гердтом, Мироновым, Державиным. В ближайшие дни я планировал вручить своему старому другу Михаилу Михайловичу книгу «Мемуары двоечника, но не успел. Возможно, он прочитает мое произведение в другом, лучшем мире. Уход Державина стал для меня ударом», - рассказал Ширвиндт.
Ранее смерть Державина прокомментировала Райкина.
«Весь мой путь, работа, жизнь так или иначе связаны с выдающимися личностями - Гердтом, Мироновым, Державиным. В ближайшие дни я планировал вручить своему старому другу Михаилу Михайловичу книгу «Мемуары двоечника, но не успел. Возможно, он прочитает мое произведение в другом, лучшем мире. Уход Державина стал для меня ударом», - рассказал Ширвиндт.
Ранее смерть Державина прокомментировала Райкина.
Автор: Джанабилова Татьяна П