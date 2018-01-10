Роксана Бабаян подтвердила смерть супруга Михаила Державина
Известная певица и актриса Роксана Бабаян подтвердила СМИ смерть своего супруга Михаила Державина. Она рассказала, что артист очень долго болел, с начала декабря прошлого года ее муж пребывал в больнице.
По словам Бабаян, врачи делали все возможное, чтобы вернуть Державина к жизни, но его организм настолько ослаб, что не мог справиться с тяжелым недугом.
Актера Театра сатиры не стало сегодня, 10 января. Его смерть наступила н 82-м году жизни. За свою карьеру Михаилу Державину удалось сыграть множество ролей в театре и кино, а также попробовать себя в качестве телеведущего.
К слову, Роксана Бабаян была третьей женой народного артиста. С ней он познакомился в самолете во время поездки на гастроли. Тогда и Бабаян, и Державин состояли в официальном браке. Влюбившись друг в друга, артисты оставили свои прежние семьи и создали свою.
По словам Бабаян, врачи делали все возможное, чтобы вернуть Державина к жизни, но его организм настолько ослаб, что не мог справиться с тяжелым недугом.
Актера Театра сатиры не стало сегодня, 10 января. Его смерть наступила н 82-м году жизни. За свою карьеру Михаилу Державину удалось сыграть множество ролей в театре и кино, а также попробовать себя в качестве телеведущего.
К слову, Роксана Бабаян была третьей женой народного артиста. С ней он познакомился в самолете во время поездки на гастроли. Тогда и Бабаян, и Державин состояли в официальном браке. Влюбившись друг в друга, артисты оставили свои прежние семьи и создали свою.
Автор: Валерия Орлова