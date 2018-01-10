Молния ударила в самолет Finnair рейса Хельсинки - Бангкок
Молния ударила в самолет компании Finnair, который двигался в направлении Бангкока из Хельсинки. Утром в среду никто из пребывающих на борту не получил травм, указывается в сообщении пресс-центра авиаперевозчика.
«На подлёте к Бангкоку в Airbus A350 ударила молния. Ни один из пассажиров не пострадал. Самолет успешно приземлился в точке назначения», — отметили работники авиакомпании.
Вылет борта в направлении Хельсинки был задержан приблизительно на 5 часов по причине проверки технического состояния авиаборта после случившегося инцидента. На текущий момент своего вылета ожидают 336 человек. Работники компании отказались давать прогнозы относительно влияния задержки рейса на иных стыковочных перевозках из аэровокзала Хельсинки-Вантаа.
«На подлёте к Бангкоку в Airbus A350 ударила молния. Ни один из пассажиров не пострадал. Самолет успешно приземлился в точке назначения», — отметили работники авиакомпании.
Вылет борта в направлении Хельсинки был задержан приблизительно на 5 часов по причине проверки технического состояния авиаборта после случившегося инцидента. На текущий момент своего вылета ожидают 336 человек. Работники компании отказались давать прогнозы относительно влияния задержки рейса на иных стыковочных перевозках из аэровокзала Хельсинки-Вантаа.
Автор: Валерий Антонов