Анна Седокова призвала поклонников не боятся мечтать
Анна Седокова считает, что нужно посылать Вселенной свои мечты, происходит визуализация целей. Певица советует фанатам представлять себя в самых красивых местах, где им хотелось бы побывать, причём со своим любимым человеком.
В социальной сети Instagram поп-звезда разместила сообщение, рассказав, что раньше, при отсутствии возможности действовать, она выбирала погружение в свои грезы, но затем это ушло на второй план. В настоящее время певица отдыхает на берегу океана, в тёплых краях. Именно это напомнило ей о пользе визуализации. Анна Седокова написала в аккаунте, что шум океана, у которого она находится, «невероятен». «Я в последнее время снова начала мечтать как когда-то давно», - уточнила певица.
Звезда отметила, что речь идёт о ранних фантазиях, а не о цели, ведущей к действию. «Вот попробуйте прямо сейчас. Закройте глаза и представьте лучшее место на Земле», - отметила певица. По её мнению, нужно представить рядом человека, «кто ближе всего к сердцу». Седокова сопроводила свой текст видеороликом с шумом океана.
В социальной сети Instagram поп-звезда разместила сообщение, рассказав, что раньше, при отсутствии возможности действовать, она выбирала погружение в свои грезы, но затем это ушло на второй план. В настоящее время певица отдыхает на берегу океана, в тёплых краях. Именно это напомнило ей о пользе визуализации. Анна Седокова написала в аккаунте, что шум океана, у которого она находится, «невероятен». «Я в последнее время снова начала мечтать как когда-то давно», - уточнила певица.
Звезда отметила, что речь идёт о ранних фантазиях, а не о цели, ведущей к действию. «Вот попробуйте прямо сейчас. Закройте глаза и представьте лучшее место на Земле», - отметила певица. По её мнению, нужно представить рядом человека, «кто ближе всего к сердцу». Седокова сопроводила свой текст видеороликом с шумом океана.
Автор: Семен Зайцев