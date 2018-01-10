Гафт назвал Державина талантливым и скромным человеком
Смерть своего коллеги по цеху Михаила Державина прокомментировал актер Валентин Гафт. По его словам, артист был исключительно талантливым и в то же время скромным человеком.
Сегодня, 10 января, на 82-м году жизни скончался Михаил Державин. Долгое время артист боролся с тяжелой болезнью. Гафту тяжело смириться с данной печальной новостью, ему приятно, что оба актера стали современниками.
Как рассказал актер, Державин мог сделать то, что не под силу другим, он хорошо чувствовал время, обладал уникальной способностью шутить без оскорбления человека.
Сегодня, 10 января, на 82-м году жизни скончался Михаил Державин. Долгое время артист боролся с тяжелой болезнью. Гафту тяжело смириться с данной печальной новостью, ему приятно, что оба актера стали современниками.
Как рассказал актер, Державин мог сделать то, что не под силу другим, он хорошо чувствовал время, обладал уникальной способностью шутить без оскорбления человека.
Автор: Валерия Орлова