Myant: В США стартовал предзаказ на «умные» трусы Skiin
Компания Myant изобрела «умные» смарт-трусы. Предзаказ на модель Skiin уже стартовал на территории США. Цены варьируются от 279 до 349 долларов.
Белье Skiin подстраивается под биологический ритм пользователя, замеряя при помощи датчиков потоотделение, физическую активность, сердцебиение, давление, температурный режим. Устройство позволяет полностью контролировать происходящие в организме процессы через специальное мобильное приложение.
Смарт-трусы могут стать системой управления «умным домом», меняя по желанию пользователя музыкальное сопровождение и температуру в помещении. Белье подходит для представителей обоих полов.
Белье Skiin подстраивается под биологический ритм пользователя, замеряя при помощи датчиков потоотделение, физическую активность, сердцебиение, давление, температурный режим. Устройство позволяет полностью контролировать происходящие в организме процессы через специальное мобильное приложение.
Смарт-трусы могут стать системой управления «умным домом», меняя по желанию пользователя музыкальное сопровождение и температуру в помещении. Белье подходит для представителей обоих полов.
Автор: Джанабилова Татьяна П