"Дом-2": Татьяна Мусульбес агитирует своих поклонников голосовать против Саши Шевы
Островские страсти горят на площадке телепроекта «Дом-2» на Сейшелах. Татьяна Мусульбес готовит заговор против Саши Шевы, аргументируя отправку соперницы на континент желанием той увидеть дочь.
Участница телестройки «Дом-2» Татьяна Мусульбес стала проводить среди своих подписчиков агитацию против Саши Шевы. Отправить девушку на московскую площадку Татьяна хочет якобы из добрых побуждений. У Саши осталась дома маленькая дочь, поближе к ней Мусульбес и хочет отправить соперницу.
Остров любви дает участникам телестройки иммунитет. Московские же обитатели «Дома-2» каждую неделю подвергаются выгону. Голосование и жеребьевка выбирают того, кто отправится домой. Татьяна Мусульбес старается обезопасить себя от попадания на московскую площадку и последующего голосования.
Поклонники Татьяны согласны с ее выбором и готовы голосовать против Саши. Результат голосования станет известным уже скоро.
Участница телестройки «Дом-2» Татьяна Мусульбес стала проводить среди своих подписчиков агитацию против Саши Шевы. Отправить девушку на московскую площадку Татьяна хочет якобы из добрых побуждений. У Саши осталась дома маленькая дочь, поближе к ней Мусульбес и хочет отправить соперницу.
Остров любви дает участникам телестройки иммунитет. Московские же обитатели «Дома-2» каждую неделю подвергаются выгону. Голосование и жеребьевка выбирают того, кто отправится домой. Татьяна Мусульбес старается обезопасить себя от попадания на московскую площадку и последующего голосования.
Поклонники Татьяны согласны с ее выбором и готовы голосовать против Саши. Результат голосования станет известным уже скоро.
Автор: Бойцова Мария