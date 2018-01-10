Аналитики Goldman Sachs прогнозируют падение стоимости доллара в 2018 году
Goldman Sachs представил неутешительный прогноз относительно курса доллара. Аналитики отметили, что текущий год отметится ослаблением этой валюты, невзирая на ожидания повышения ставки со стороны ФРС США относительно ряда повышений ставки.
«Мы все еще уверены, что доллар США станет относительно слабым в сравнении с базовыми валютами и, предположительно, в отношении валют ряда развивающихся рынков», - подчеркивает эксперт из Goldman Sachs.
В соответствии с имеющимся анализом инвестбанка, синхронный рост на фоне массового роста ключевых ставок центробанками всего мира понижает инвестпривлекательность доллара США. Данная конъюнктура не дает возможности рассчитать долгосрочное укрепление курса относительно ключевых валют.
Индекс доллара показал падение на 10% в 2017-м невзирая на длительный период восстановления экономики США. Большая часть аналитиков уверена, что текущий год не будет положительным для курса доллара по причине хорошей экономической ситуации в ряде регионов мира, а также вследствие неопределенности, которая свойственна доллару.
«Мы все еще уверены, что доллар США станет относительно слабым в сравнении с базовыми валютами и, предположительно, в отношении валют ряда развивающихся рынков», - подчеркивает эксперт из Goldman Sachs.
В соответствии с имеющимся анализом инвестбанка, синхронный рост на фоне массового роста ключевых ставок центробанками всего мира понижает инвестпривлекательность доллара США. Данная конъюнктура не дает возможности рассчитать долгосрочное укрепление курса относительно ключевых валют.
Индекс доллара показал падение на 10% в 2017-м невзирая на длительный период восстановления экономики США. Большая часть аналитиков уверена, что текущий год не будет положительным для курса доллара по причине хорошей экономической ситуации в ряде регионов мира, а также вследствие неопределенности, которая свойственна доллару.
Автор: Валерий Антонов