Ученые сравнили планетные системы с «горошинами в стручке»
Ученые, изучавшие далекие экзопланеты, сравнили планетные системы с «горошинами в стручке», которые имеют похожие размеры и расположение. Материалы исследования появились на страницах издания The Astronomical Journal.
Астрономы во главе с Лореном Вейсом изучили спектры 1305 звезд, собранные телескопом Кеплер. Из 2025 экзопланет эксперты отобрали для исследования 909. Все они удалены от Земли на 1000-4000 световых лет.
Ученым удалось выявить две закономерности. Первая указывает на схожий размер планет, расположенных недалеко друг от друга. Говоря простым языком, рядом с газовым гигантом всегда находится газовый гигант. Вторая указывает на одинаковое расстояние между объектами. Получается, что земная Солнечная система не подходит под эти правила и является исключением. Возможно, это связано с гравитацией Сатурна и Юпитера, влиявшей на процесс формирования молодых планет.
Ранее ученые рассказали, что планеты могут рождаться при взрыве звезд.
Астрономы во главе с Лореном Вейсом изучили спектры 1305 звезд, собранные телескопом Кеплер. Из 2025 экзопланет эксперты отобрали для исследования 909. Все они удалены от Земли на 1000-4000 световых лет.
Ученым удалось выявить две закономерности. Первая указывает на схожий размер планет, расположенных недалеко друг от друга. Говоря простым языком, рядом с газовым гигантом всегда находится газовый гигант. Вторая указывает на одинаковое расстояние между объектами. Получается, что земная Солнечная система не подходит под эти правила и является исключением. Возможно, это связано с гравитацией Сатурна и Юпитера, влиявшей на процесс формирования молодых планет.
Ранее ученые рассказали, что планеты могут рождаться при взрыве звезд.
Автор: Джанабилова Татьяна П