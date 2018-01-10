Владимир Винокур вырабиз соболезнования близким Михаила Державина
Владимир Винокур на странице в Instagram выразил соболезнования близким Михаила Державина. Народный артист умер сегодня после продолжительной болезни.
«С Поклоном!!!! Помним и любим МИХАИЛА ДЕРЖАВИНА!!!» - указывается в комментарии к публикации юмориста.
Пользователи в комментариях присоединились к выражению слов сочувствия родным Державина. Многие подписчики оказались удивлены и шокированы неожиданным известием.
«С Поклоном!!!! Помним и любим МИХАИЛА ДЕРЖАВИНА!!!» - указывается в комментарии к публикации юмориста.
Пользователи в комментариях присоединились к выражению слов сочувствия родным Державина. Многие подписчики оказались удивлены и шокированы неожиданным известием.
Автор: Валерий Антонов