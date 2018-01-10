Китайские ученые сделали алюминевый аккумулятор со сроком работы 70 лет
Китайские ученые из Чжэцзянского университета разработали новый метод производства алюминиевых аккумуляторов, который сделает их конкурентоспособными в сравнении с современными аналогами. Разработки ученых смогли сделать батареи более выносливыми к процессу заряда и разряда, а также дали способность работать в жестких температурных режимах. Срок службы такой батареи 70 лет.
Алюминий-ионные батареи имеют свои преимущества: дешевизна производства, низкая пожароопасность и более высокая энергоемкость. Есть и свои недостатки: малая производительность и малое количество циклов заряда – разряда, в сравнении с литиевыми аналогами.
Китайцы предложили новую технологию производства катода - «trihigh tricontinuous», сделанного из графеновой пленки. С таким катодом батареи, по словам китайцев, будут выдерживать до 250 тыс. циклов заряда - разряда, а также работать в температурных режимах от -40 до +120 °C. Такой источник энергии проработает до 70 лет без существенных потерь рабочих характеристик. За несколько секунд заряда такая батарея сможет отдавать энергию в течении 2ч..
Алюминий-ионные батареи имеют свои преимущества: дешевизна производства, низкая пожароопасность и более высокая энергоемкость. Есть и свои недостатки: малая производительность и малое количество циклов заряда – разряда, в сравнении с литиевыми аналогами.
Китайцы предложили новую технологию производства катода - «trihigh tricontinuous», сделанного из графеновой пленки. С таким катодом батареи, по словам китайцев, будут выдерживать до 250 тыс. циклов заряда - разряда, а также работать в температурных режимах от -40 до +120 °C. Такой источник энергии проработает до 70 лет без существенных потерь рабочих характеристик. За несколько секунд заряда такая батарея сможет отдавать энергию в течении 2ч..
Автор: Соколов Вячеслав