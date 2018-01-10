NASA показало разрывающую звезду черную дыру
Сотрудники NASA создали анимацию, на которой отчетливо видно, как сверхмассивная черная дыра разрывает звезду. Она основана на наблюдениях за космическими объектами. Сообщается, что черная дыра находится в галактике в 290 миллионов световых лет от Земли.
По словам ученых, черная дыра сначала разрывает светило, а потом старается быстро поглотить весь материал, однако на этом процесс не прерывается, поскольку она не может справиться с огромным потоком, поэтому часть отправляется наружу. Такого мнения придерживается астроном Йелле Каастра. Материал представляет собой так называемое сияющее облако, представленное на ролике. Как выяснили исследователи, часть останков светила двигаются подобно ветру, но им не удается сбежать.
События, показанные на видео, в науке носят название «разрушение под влиянием приливообразующих сил». В ходе них появляются рентгеновские лучи, за которыми исследователи могут наблюдать годами.
Астрономам уже удавалось зафиксировать подобные явления, но подробности их формирования еще изучаются. Эти факты помогут ученым лучше понять, как на самом деле функционируют черные дыры.
По словам ученых, черная дыра сначала разрывает светило, а потом старается быстро поглотить весь материал, однако на этом процесс не прерывается, поскольку она не может справиться с огромным потоком, поэтому часть отправляется наружу. Такого мнения придерживается астроном Йелле Каастра. Материал представляет собой так называемое сияющее облако, представленное на ролике. Как выяснили исследователи, часть останков светила двигаются подобно ветру, но им не удается сбежать.
События, показанные на видео, в науке носят название «разрушение под влиянием приливообразующих сил». В ходе них появляются рентгеновские лучи, за которыми исследователи могут наблюдать годами.
Астрономам уже удавалось зафиксировать подобные явления, но подробности их формирования еще изучаются. Эти факты помогут ученым лучше понять, как на самом деле функционируют черные дыры.
Автор: Валерия Орлова