Mitsubishi, Nissan и Renault инвестируют $1 млрд в развитие новых беспилотных технологий
Концерн Nissan, компании Mitsubishi и Renault инвестируют 1 млрд долларов на создание новых технологий, речь идет о венчурном фонде, он будет сотрудничать с технологическими стартапами на протяжении пяти лет.
Сообщается, что создание и развитие прогрессивных технологий, позволят крупнейшим производителем ускорить внедрение концепции беспилотного управления автомобилями. Речь идёт о развитии эффективной системы безопасности, включая использование искусственного интеллекта. Согласно планов производителей, создаваемый венчурный фонд получит крупные инвестиции. Доля Nissan и Renault составят в проекте по 40% соответственно, компания Mitsubishi вложит 20%. В 2018 году не менее 200 млн долларов инвестируют в предприятие Ionic Materials, речь идёт о разработке компонентов для изготовления аккумуляторов автомобилей.
Концерн Nissan создал ранее систему управления автомобилем силой мысли. Технологически новинка работает за счёт передачи датчиками в бортовой компьютер информации из шлема, надетого на голову водителя.
Сообщается, что создание и развитие прогрессивных технологий, позволят крупнейшим производителем ускорить внедрение концепции беспилотного управления автомобилями. Речь идёт о развитии эффективной системы безопасности, включая использование искусственного интеллекта. Согласно планов производителей, создаваемый венчурный фонд получит крупные инвестиции. Доля Nissan и Renault составят в проекте по 40% соответственно, компания Mitsubishi вложит 20%. В 2018 году не менее 200 млн долларов инвестируют в предприятие Ionic Materials, речь идёт о разработке компонентов для изготовления аккумуляторов автомобилей.
Концерн Nissan создал ранее систему управления автомобилем силой мысли. Технологически новинка работает за счёт передачи датчиками в бортовой компьютер информации из шлема, надетого на голову водителя.
Автор: Семен Зайцев