В Вене вандалы осквернили памятник советским воинам
Сегодня ночью, 10 января, в Вене вандалы в очередной раз осквернили памятник советским воинам, установленный на площади Шварценбергплатц. Сведения появились в микроблоге Twitter, на официальной странице Булата Хайдаров, пресс-секретаря посольства России в Австрии.
Сообщается, неизвестные облили черной краской памятную табличку, на которую нанесены имена героев, освобождавших народ от фашистов. Российская сторона намерена направить ноту протеста в МИД Австрии, которое инцидент не прокомментировало.
Ранее памятник советским солдатам осквернили в Будапеште.
Сообщается, неизвестные облили черной краской памятную табличку, на которую нанесены имена героев, освобождавших народ от фашистов. Российская сторона намерена направить ноту протеста в МИД Австрии, которое инцидент не прокомментировало.
Ранее памятник советским солдатам осквернили в Будапеште.
Автор: Джанабилова Татьяна П