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Ученые: Охлаждающий эффект облаков влияет на изменение климата был недооценен
Ученые Принстонского университета выяснили, что эффект воздействия облаков на процесс охлаждения атмосферы ранее был недооценен. Отмечается, что они влияют на степень получения тепла от Солнца. Исследователи указывают, что в учете дневного и суточного облачного цикла прогнозы не могут быть максимально точными из-за погрешности, влияющей на климат.

Ученые: Охлаждающий эффект облаков влияет на изменение климата был недооценен


«Все эти ошибки способны постепенно просачиваться в иные измерения, подобные прогнозированию штормов. Мы выразили надежду, что новые результаты станут полезны для улучшения процесса моделирования облаков, что поможет улучшить калибровку моделей климата и сделает итоги значительно более надежными», – отметил профессор экологической инженерии при Институте окружающей среды в Принстоне.

Исследователи намереваются оценить воздействие разного рода облаков на прогнозы моделей климата, равно как и на циклы изменения температуры Земли в ежегодном исчислении. Это особенно важно для предсказания выпадения экстремального количества осадков. Цикл облаков способен указать на имеющиеся недостатки в процессе расчета поверхностного нагрева и водяного пара в атмосфере. Оба фактора способны показать, как наиболее низкая часть атмосферы взаимодействует с поверхностной частью планеты.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 22:22
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