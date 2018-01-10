В Санкт-Петербурге увелиличь тарифы на эвакуацию и услуги штрафстоянок
В Санкт-Петербурге увеличились тарифы на услуги штрафстоянок и эвакуацию транспортных средств. Такое решение было принято главой комитета по тарифам Северной столицы. Изменения вступили в силу 1 января нынешнего года.
Теперь эвакуация неправильно припаркованной машины или же мотоцикла обойдется в 2815 рублей. Что касается автобусов и грузовиков и иного габаритного транспорта, то сумма составит 22 525 рублей. На стоимость будет влиять категория ТС.
Кроме этого, увеличились тариф за хранение задержанного автотранспорта на спецстоянках. Для легковых машин, мотоциклов и микроавтобусов один час пребывания в таком месте составляет 50,23 рубля, для грузовиков и автобусов – 301 рубль.
Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге штраф за парковку с нарушением ПДД достигает 3000 рублей. Таким образом, владелец эвакуированного авто заплатит минимум 5815 рублей без учета стоимости услуг штрафстоянки.
Теперь эвакуация неправильно припаркованной машины или же мотоцикла обойдется в 2815 рублей. Что касается автобусов и грузовиков и иного габаритного транспорта, то сумма составит 22 525 рублей. На стоимость будет влиять категория ТС.
Кроме этого, увеличились тариф за хранение задержанного автотранспорта на спецстоянках. Для легковых машин, мотоциклов и микроавтобусов один час пребывания в таком месте составляет 50,23 рубля, для грузовиков и автобусов – 301 рубль.
Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге штраф за парковку с нарушением ПДД достигает 3000 рублей. Таким образом, владелец эвакуированного авто заплатит минимум 5815 рублей без учета стоимости услуг штрафстоянки.
Автор: Валерия Орлова